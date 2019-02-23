شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: خناقة مع مسئول فى نادى أحد وراء شائعة إصابتى المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، حقيقة معاناته من إصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مسئولى نادى أحد عن رغبتهم فى فسخ عقد الإعارة بسبب الإصابة.

وأكد مؤمن زكريا للمقربين أنه لا صحة لهذه الأنباء، وأن أحداً يدعى هذه الأنباء لرغبته فى فسخ التعاقد معه، متسائلا، إذا كانت هذه الأنباء صحيحة لماذا لم تظهر أثناء خضوعه للكشف الطبى؟، ولماذا دخل قائمة مباراتين للفريق السعودى؟.

وأضاف مؤمن زكريا للمقربين أنه دخل فى مشادة مع مسئول رفيع المستوى فى نادى أحد، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث هذه الأزمة، مؤكداً أنه متمسك بالحصول على حقوقه كاملة ومقاضاة كل من أساء له وادعى إصابته بمرض مزمن.

ويستعد نادى أحد السعودى، وفقاً لتأكيدات مسئوليه، لفسخ التعاقد مع مؤمن زكريا نظراً لعدم قدرته على اللعب لمدة 3 أشهر على الأقل.