شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى وقسنطينة الجزائرى فى آخر 10مواجهات قبل صدام برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى اختباراً صعباً، فى السادسة مساء اليوم السبت، حينما يستضيف نظيره شباب قسنطينة الجزائرى باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول متسلحاً بالقرار التاريخى الذى صدر لصالحه وأعاده للحياة الأفريقية بعدما خاض الإسماعيلى مباراتين بالمجموعة انتهت الأولى بالخسارة 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى.

وكان الاتحاد الأفريقى قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، لكن الكاف تراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة.

الإسماعيلى يحتل المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى أهداف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

-الإسماعيلى فاز فى 4 لقاءات (المقاولون – بتروجيت – الاتحاد السكندرى – النجوم)، وخسر فى مثلها (حرس الحدود – الإنتاج الحربى – مازيمبى “دورى الأبطال” – الأفريقى التونسى “دورى الأبطال”) وتعادل مباراتين (المقاصة – الداخلية).

-قسنطينة فاز فى 7 لقاءات (شبيبة القبائل – نصر حسين داى – الأفريقى “دورى الأبطال” - أهلى أبوعريج – مازيمبى “دورى الأبطال” – مولودية بجاية – بلعباس) وخسر مباراتين (اتحاد العاصمة – باردو) وتعادل فى مواجهة (عين مليلة).