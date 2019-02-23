شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينافس الأهلى على ضم عواد الموسم المقبل والبديل "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُخطط مجلس إدارة نادى الزمالك، لضم محمد عواد حارس الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم الإعلان بشكل رسمى عن عدم ضم حارس جديد فى الموسم القادم، إلا إن مصدر مسئول بقلعة ميت عقبة كشف إن التخطيط يكمن نحو ضم محمد عواد ولكن مع التحرك دون الإعلان عن أية أمور خاصة بالصفقة لحسمها خاصة إن هناك منافسة من جانب الأهلى حول ضم الحارس فى الصيف بعد تفضيله من قبل الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر بخلاف وجود عروض خارجية للحارس بجانب رغبة الإسماعيلى فى استعادة خدماته، كشف المصدر ذاته إن إدارة نادى الزمالك وضعت محمد أبو جبل حارس سموحة الحالى والفريق الأبيض السابق بديلا لتعثر صفقة محمد عواد.

فيما أوضح مصدر مطلع بنادى سموحة إن عقد أبو جبل الحالى مع الفريق السكندرى يتقاضى من خلاله 2.5 مليون جنيه سنوياً وعرضت عليه إدارة سموحة التمديد مع زيادة المقابل المالى بقيمة مليون جنيه سنوياً إلا إنه رفض التجديد وذلك رغبة فى العودة مجدداً إلى قلعة ميت عقبة فى الصيف القادم بعد المفاوضات التى دارت معه فى الفترة الأخيرة.