رياضة | خاص- التفاصيل الكاملة لبيع حصة تركي آل الشيخ لـ"الشامسي" في "بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- التفاصيل الكاملة لبيع حصة تركي آل الشيخ لـ"الشامسي" في "بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن القيمة الإجمالية لبيع نادي بيراميدز للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي. وأكدت المصادر المقربة لـ"آل الشيخ" لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن تركي آل الشيخ كان قد باع النصف الأول من أسهم نادي بيراميدز للمستثمر الإماراتي بمبلغ 35 مليون دولار، ثم باع نصف أسهم بيراميدز المتبقية بمبلغ 47 مليون دولار لـ"الشامسي"، ليبلغ إجمالي عملية البيع 82 مليون دولار. تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على توجيه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر. وكتب "تركي" عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير وحسام البدري وأحمد حسن وحسام حسن وإبراهيم وهادي خشبه ومحمد العاصي وهاني أبوريدة ومحمد كامل ومدحت شلبي وأحمد عفيفي وإبراهيم فايق ورضا عبدالعال وخالد الغندور وميدو وعمرو أديب وعمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وهاني فرحات ومحمد رمضان ورامي امام وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج وعمرو مصطفى وهاني فرحات وطارق مدكور وخالد عز وحماده إسماعيل وجمال ومدحت العدل ومحسن جابر وهاني شاكر وعمرو الليثي وإيهاب جلال ولاعبي وإداري بيراميدز مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".

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