اونلاين | kora star مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر اليوم السبت 23-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora star مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر اليوم السبت 23-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كورة لايف Yalla Shoot ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري أون لاين بدون تقطيع في بطولة إفريقيا
يلاشوت - مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري yalla shoot كورة أون لاين لايف
يواجه نادي الإسماعيلي، فريق شباب قسنطينة الجزائري، يوم السبت 23 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
يلاشوت - مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري yalla shoot كورة أون لاين لايف
كورة لايف Yalla Shoot ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري أون لاين بدون تقطيع في بطولة إفريقيا
ولم ينجح الدراويش في تحقيق الفوز خلال دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر مباراتين أمام مازيمبي بنتيجة هدفين نظيفين، وأمام الأفريقي التونسي على ملعب الإسماعيليه.
يلاشوت - مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري yalla shoot كورة أون لاين لايف
كورة لايف Yalla Shoot ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري أون لاين بدون تقطيع في بطولة إفريقيا
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة بعد الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي، ولكن بعد ذلك قرر عودة الدراويش وخوض المباريات بدون حضور جماهيري خارج ملعبه.
يلاشوت - مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري yalla shoot كورة أون لاين لايف
كورة لايف Yalla Shoot ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري أون لاين بدون تقطيع في بطولة إفريقيا
ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-
1- مازيمبي 7 نقاط.
2- شباب قسنطينة 6 نقاط.
3- الأفريقي 3 نقاط.
4- الإسماعيلي 0 نقاط.
يلاشوت - مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري yalla shoot كورة أون لاين لايف
كورة لايف Yalla Shoot ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري أون لاين بدون تقطيع في بطولة إفريقيا
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة نادي الاسماعيلي أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
يلاشوت - مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري yalla shoot كورة أون لاين لايف
كورة لايف Yalla Shoot ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري أون لاين بدون تقطيع في بطولة إفريقيا
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