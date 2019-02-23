اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot

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بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot
يدخل نادي توتنهام هوتسبير مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق بيرنلي، يوم السبت 23-2-2019 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.
بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.
بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot
ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.
بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot
ويسعى فريق بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.
بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot
وجاء التشكيل المتوقع لنادي توتنهام كالتالي :-
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفايلد - ديفيز.
خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - لوكاس مورا.
خط الهجوم : سون - يورنتي.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نادي بيرنلي بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي لايف بدون تقطيع اليوم في البريميرليج yalla shoot
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