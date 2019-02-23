منتخب كرة اليد مواليد 2002 أمام رومانيا لتحديد برونزية البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم السبت ، منتخب كرة اليد مواليد 2002 نظيره رومانيا فى اطار تحديد برونزية بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد . كان منتخب مصر خسر فى نصف النهائى من نظيره مونتنيجرو بنتيجة 18 /17 فى نصف النهائى. تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائى بالفوز على تونس 21 /18 فى دور الثمانية الخميس. كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الثمانية بالفوز على إيطاليا بنتيجة 17 / 14، فى ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط . منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 حقق فوزا الثلاثاء على الإمارات فى الفترة الصباحية 26 / 15 قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16، إلا أن اليوم الأول شهد تألقا ملحوظا للفراعنة بالفوز على تركيا و المغرب. وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".

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