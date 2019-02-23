مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وأبطال أفريقيا

أسامة حافظ

تقام، اليوم السبت، مباريات بدوريات وبطولات أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وأبرزها..

دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي مع النادي الرياضي القسنطينى 6:00 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي مع توتنهام هوتسبير 2:30 عصرا

نيوكاسل يونايتد مع هيديرسفيلد تاون 5:00 مساء

بورنموث مع وولفرهامبتون 5:00 مساء

ليستر سيتي مع كريستال بالاس 7:30 مساء

الدوري الإسباني

خيتافي مع رايو فاليكانو 2:00 عصرا

إشبيلية مع برشلونة 5:15 مساء

ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيغو 7:30 مساء

أتلتيك بيلباو مع إيبار 9:45 مساء