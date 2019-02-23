مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وأبطال أفريقيا

أسامة حافظ
تقام، اليوم السبت، مباريات بدوريات وبطولات أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وأبرزها..
دوري أبطال أفريقيا
الإسماعيلي مع النادي الرياضي القسنطينى 6:00 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي مع توتنهام هوتسبير 2:30 عصرا
نيوكاسل يونايتد مع هيديرسفيلد تاون 5:00 مساء
بورنموث مع وولفرهامبتون 5:00 مساء
ليستر سيتي مع كريستال بالاس 7:30 مساء
الدوري الإسباني
خيتافي مع رايو فاليكانو 2:00 عصرا
إشبيلية مع برشلونة 5:15 مساء
ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيغو 7:30 مساء
أتلتيك بيلباو مع إيبار 9:45 مساء
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