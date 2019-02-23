اونلاين | live مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر بدون تقطيع جودة HD كورة أون لاين لايف

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live مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر بدون تقطيع جودة HD كورة أون لاين لايف

تشاهدون معنا عبر البث المباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، حيث سيكون ملعب رامون سانشيز بيزاخوان بمدينة اشبيلية الإسبانية جاهزاً لاستقبال قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا في مباراة ستجمع بين برشلونة واشبيلية في واحدة من أهم مباريات الليجا هذا الأسبوع.

ويدخل فريق اشبيلية صاحب الأرض والجمهور في مباراة يوم السبت التي ستجمع بين الفريق الأندلسي وبرشلونة بالجولة الخامسة والعشرين من الليجا محتلاً المركز الرابع بجدول الترتيب، واستطاع الفريق الأندلسي حصد 37 نقطة حتى الآن خلال الجولات الماضية، إذ نجح الفريق في الفوز في عشر جولات، وتعادل في سبع، وخسر في مثلهم.

أما فريق برشلونة فيأمل في تحقيق الفوز على اشبيلية أمسية السبت من أجل أن يحاول الابتعاد بصدارة جدول ترتيب أندية الليجا، من أجل حصد لقب البطولة مبكراً، حيث يحل حالياً الفريق الكتالوني في المركز الأول برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية

وستقام مباراة برشلونة واشبيلية في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني مساء يوم السبت في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واشبيلية

وقد أعلنت قناة bein SPORTS HD3 عن نقلها لمباراة برشلونة واشبيلية القادمة في الليجا مساء السبت على الهواء مباشرة، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة بصوت المعلق علي محمد علي.