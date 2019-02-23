آل الشيخ يبيع بيراميدز للشامسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة أعلن نادي بيراميدز المصري عن نقل ملكيته بالكامل من المستشار تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي. وذكر نادي بيراميدز، في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار تركي آل الشيخ في مصر». وأضاف البيان : «أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية بالنادي».



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