شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى اليوم السبت 23 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تقام فى السادسة مساء اليوم السبت الموافق 23 / 2 / 2019 مباراة الاسماعيلى مع نظيره شباب قسنطينة الجزائري، باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى.

وبهذه المناسبة نستعرض أهم المعلومات عن مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى السطور التالية ..

الاسماعيلى الافريقى لايخسر على برج العرب

مواجهة وحيدة خاضها الإسماعيلى ببطولات أفريقيا باستاد برج العرب والتى كانت منذ 6 سنوات أمام فريق تيريبل بطل مدغشقر ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس الكونفدرالية نسخة 2013.

الدراويش فاز على الفريق المدغشقرى بنتيجة هدفين نظيفين فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية من توقيع أحمد خيري في الدقيقة 77، والغاني جون أنطوي في الدقيقة 80 .

الإسماعيلى خاض بعدها مباراة الإياب بمدغشقر وتعادل بهدفين لكل فريق وتأهل بعدها لدور الــ16 وفاز على أهلى شندى بركلات الترجيح قبل أن يودع البطولة على يد البنزرتى فى دور الــ16 مكرر.

20 مباراة للاسماعيلى أمام الأندية الجزائرية

خاض الإسماعيلى 20 مباراة رسمية أمام الفرق الجزائرية بواقع “8” مباريات في بطولات إفريقيا أمام ثلاث أندية جزائرية، حيث لعب أربع مباريات أمام شبيبة القبائل، ومباراتين أمام مولودية وهران، ومثلهم أمام مولودية قسطنطين ، وخاض الدراويش 12 مباراة في البطولات العربية أمام خمس أندية جزائرية، حيث لعب أربع مباريات أمام اتحاد العاصمة، ومباراتين أمام مولودية وهران، ومثلهم أمام نصر حسين داى وأهلى بوعريج وشباب بلوزداد.

حقق الاسماعيلى فى المواجهات الافريقية فوزين وثلاث تعادلات وثلاث هزائم وسجل “3” أهداف لكل من خالد القماش وياسر عزت ومحمد بركات ، واستقبلت شباكه “4” أهداف .

بينما حقق الدراويش الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 8 مباريات ولم يخسر وأن كان خسر أمام أهلى بوعريريج واتحاد العاصمة بركلات الترجيح، حيث سجل 17هدف ، واستقبلت شباكه 7 أهداف بالبطولات العربية .

ترتيب مجموعة الاسماعيلى

الإسماعيلى يحتل المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى هدف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى مباراة شباب قسنطينة اليوم ثم يلاقي بطل الجزائر فى الثانى من مارس على ملعبه بمباراة الإياب ليتساوى مع باقى فرق المجموعة عند 4 مباريات قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش نظيره مازيمبى الكونغولى.

جاساما حكماً لمباراة الاسماعيلى وشباب قسنطينة

وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة المباراة تحكيميا إلى الدولي الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 والذى يعد أحد حكام النخبة الأفريقية والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامي 2015 و2016 على التوالى.

باهر المحمدى يغيب عن الاسماعيلى وشباب قسنطينة

يغيب باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى الدولى، عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى بداعى الإيقاف.

وحصل المحمدى على إنذار الثانى فى لقاء الإفريقى التونسى ومن قبله أمام مازيمبي الكونغولى ليغيب عن المباراة المقبلة حسب لائحة "كاف".