شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان مصريتان فى منافسات الرجال بدور الـ 64 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الدور 64 من بطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثاني من مارس المقبل، بمشاركة مصرية واسعة النطاق في البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بمنافسات الرجال، فيما تشارك 16 لاعبة بمنافسات السيدات، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين اللاعبين المصريين بعد التغييرات الكبيرة في ترتيب التصنيف العالمي.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من البطولة كالتالي:

محمد الشوربجي x جوماسترز

مروان الشوربجي x ماثيو كاستاجنيت

يوسف إبراهيم x نيكولاس مولر

محمد أبو الغار x ديكلان جيمس

طارق مؤمن x تود هاريتي

عمر مسعد x سيمون روزنر

كريم الحمامي x لوكاس ثيرم

كريم عبد الجواد x يوسف سليمان

كريم علي فتحي x بول كول

محمد رضا x مافيزوان عدنان

فارس الدسوقي x إيان يو نج

مازن هشام x زاهد سالم

مصطفى عسل x بيتر كريد

علي فرج x داريال سيلبي