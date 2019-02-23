شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والفيحاء.. مهمة «أمل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 21 من دوري المحترفين بإقامة لقاءين، حيث يواجه فريق الرائد نظيره الفيصلي عند الساعة 3:55 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يستضيف النصر فريق الفيحاء عند الساعة 8:25 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

مهمة فوز

يدخل فريق الرائد لقاءه أمام الفيصلي محتلاً المركز العاشر برصيد 24 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و8 هزائم، وكان آخر انتصارا حققه الرائد في الدوري قبل 5 جولات، حيث لم يذق طعم الفوز بعد أن تعادل في 3 لقاءات مع الهلال والشباب والاتحاد وخسر من الاتفاق والوحدة، لذا فإنه يسعى للفوز في لقاء الليلة وحصد 3 نقاط لتخطي منافسه الفيصلي في سلم الترتيب ولتزيد من حظوظه في الابتعاد عن مراكز الخطر.

أما فريق الفيصلي فإنه يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات ومثلها هزائم و6 تعادلات، وتمكن الفريق في الجولة الماضية من العودة للانتصارات على حساب الاتفاق بعد أن تلقى قبلها 3 هزائم متتالية من الباطن والحزم وأحد، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز للوصول للمركز الثامن وتجاوز فريق الاتفاق.

نقاط الأمل

بحثاً عن أمل البقاء والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، يستضيف النصر وصيف الدوري نظيره الفيحاء صاحب المركز 14. ويدخل النصر اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال، ويسعى النصر في التمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري وذلك بتحقيق النقاط الثلاث واستمرار فارق النقاط الست على أمل تعثر المتصدر فيما تبقى من اللقاءات القادمة.

أما فريق الفيحاء فإنه يدخل هذا اللقاء وهو في المركز 14 برصيد 16 نقطة، ويبحث عن الفوز ولا غيره للتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين، ورغم أن الفريق لم يذق طعم الفوز في آخر 6 لقاءات في الدوري بعد أن تلقى 5 هزائم وتعادل في لقاء وحيد، إلا أنه يطمح لتجاوز مضيفه في لقاء الليلة واستعادة قواه في ما تبقى له من لقاءات في الدوري.