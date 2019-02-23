ليل يكتفي بنقطة وسانت اتيان رابعا مؤقتا في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - اكتفى ليل بنقطة واحدة من تعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1، وانفرد سانت اتيان بالمركز الرابع موقتا بفوزه الصعب الجمعة على مضيفه ديجون 1-صفر في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سجل جوناثان إيكونيه هدف السبق للضيوف بعد أن احسن انهاء الكرة التي أرسلها له البرتغالي رافايل لياو (42).

وفي الشوط الثاني، سجل أنطوني غونسالفيش هدف التعادل من تمريرة أدريان توماسون (68)، وحرم ليل من نقطتين ثمينتين في صراعه على الوصافة مع ليون الذي بات يتخلف عنه بفارق خمس نقاط قبل أن يحل ضيفا على موناكو الأحد.

وصار رصيد ليل 51 نقطة مقابل 37 لستراسبورغ الذي تقدم الى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام نيس المودعو لمواجهة أميان السبت.

-ألان يهزم فريقه-

وفي الثانية، سيطر سانت اتيان على المجريات، وسنحت له فرص كثيرة لم يستثمر سوى واحدة منها عبر الدولي الصربي نيفن سوبيتيتش من كرة نفذها التونسي وهبي الخزري من ركلة ركنية وفشل الحارس بوبي ألان في التعامل معها (64).

وأضاف سانت اتيان ثلاث نقاط جديدة الى رصيده الذي ارتفع الى 43 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على شريكه السابق مرسيليا الذي يحل الأحد ضيفا على رين، لكن خسر جهود لاعبه البرازيلي غابريال سيلفا الذي أصيب على الأرجح بقطع في وتر أخيل وخرج في الدقيقة 57.

وإذا ما تأكدت الإصابة، فان موسم اللاعب يكون قد انتهى، وانضم بذلك الى كيفان مونيه باكيه الذي اصيب الأحد في المباراة ضد باريس سان جرمان بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وخضع هذا الأسبوع لعملية جراحية.

وتعج صفوف سانت اتيان بالمصابين وأبرزهم المدافع ماتيو ديبوشي (فخذ)، لاعب الوسط الإيطالي-الأرجنتيني فالنتين فادا (ركبة) والمهاجمان رومان هاموما (فخذ) ويانيس ساليبور (العانة).

في المقابل، بقي رصيد ديجون 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

ملخص مباراة ليل وستراسبورغ:

ملخص مباراة سانت اتيان وديجون: