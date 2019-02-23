شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 23 بدورى عمومى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة ال23 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى2018 /2019 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، هليوليدو مع الأهلى و 6 أكتوبر مع سموحة و المعادى مع الشمس و السنطة مع النصر .
فيما تشهد نفس الجولة أيضا لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع سبورتنج و الطيران مع أصحاب الجياد والمنصورة مع الجزيرة .
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