شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى بقيادة طارق خيرى مع نظيره سموحة فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمنافسات الدور الثانى من دورى سوبر السلة .

وفيما يخص منافسات الجولة الثالثة بين الفرق فتقام يوم 26 فبراير الجارى، وبالنسبة للقاء الفريق مع الزمالك فمقرر إقامته يوم 2 مارس القادم .

يذكر أن الأهلى توج بلقب دورى المرتبط ، ونجح فى التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية للاندية على أن يلتقى مع سموحة يوم 22 مارس