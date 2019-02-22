رياضة | أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 22/2/2019.. فالفيردي يكشف عن موعد حسم الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 22/2/2019.. فالفيردي يكشف عن موعد حسم الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض لقاء قوي ضد إشبيلية يوم الغد السبت في الدوري الاسباني، ويحتل البارسا حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة.

- مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية والمقرر لها يوم غدٍ السبت في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

واستبعد فالفيردي من قائمته الرسمية، ثلاثة لاعبين وهم المهاجم بواتينج والثنائي توديبو وسامبر، كما شهدت عودة المدافع الفرنسي أومتيتي بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، بينيا

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موريلو، ألبا، سيرجي روبرتو، أومتيتي

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، مالكوم، فيدال، ألينيا

خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي

- برشلونة يُصارع ريال مدريد لضم نجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير اعلامية ان نادي برشلونة الإسباني يسعي للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن برشلونة قرر الدخول في منافسة مع ريال مدريد للتعاقد مع "راشفورد" في الميركاتو الصيفي المقبل.

- تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ضد نظيره إشبيلية في تمام الخامسة والربع مساء غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للدوري الإسباني، حيث يتربع علي القمة برصيد 54 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجيو روبرتو

الهجوم: ديمبلي – ميسي – سواريز

- الصفقة تقترب.. راكيتيتش يتفق مع إنتر ميلان

اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الاسباني، من الانضمام لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ديان، شقيق راكيتيتش عقد جلسة في نهاية الاسبوع الماضي مع مسؤولي نادي إنتر ميلان بمدينة "ميلانو" الإيطالية للتفاوض حول إنتقال شقيقه للنادي الإيطالي.

- فالفيردي يجهز مفاجاة لريال مدريد قبل الكلاسيكو القادم

كشف إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن جهازية نجمه البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط الفريق لمباراة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد.

وقال فالفيردي: :آرثور ضد مدريد ؟ لا اعرف اذا كان يمكن ان يلعب الاسبوع المقبل ، لم يبدأ التدرب مع المجموعة ، يجب علينا التحدث للاطباء من أجل معرفة الموعد النهائي الذي يمكن ان يعود فيه ولكننا لحد الان لا نعرف".

- فالفيردي يكشف عن موعد حسم برشلونة لـ"الليجا"

أكد إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني، أنه لايمكن تجاهل أهمية لقاء الغد أمام إشبيلية، بحال خسارة النقاط ذلك قد يقلص الفارق بينهم وبين المنافسين وهذا مالا يريده، ولذا فإن بعض النقاط مهمه جداً.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريق الأندلسي: "فيدال و راكيتيتش و لينجليت على بعد إنذار من الإيقاف بالكلاسيكو؟ يجب أن نأخذ الكثير من الأمور بالحسبان، لكن أكرر مباراة الغد مهة جدا جدا لطريقنا بالليجا".