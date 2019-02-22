رياضة | نافاس يواصل استعداداته للكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس يواصل استعداداته للكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني يستعد للكلاسيكو القادم أمام برشلونة.
ووضع كيلور نافاس عينيه على مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لكأس الملك في برشلونة يوم الخميس المقبل قد تكون مباراته الاخيرة في الموسم في حال تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية، قد يستبدل الكوستاريكي اختيار سولاري الأول تيبوت كورتوا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه على الرغم من أن البلجيكي الدولي سيشارك في مباراة يوم الأحد ضد ليفانتي، إلا أن نافاس يستعد بدلاً من ذلك للتدرب على الديربي القادم كان هذا اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا واحدًا من أفضل لاعبي مدريد في مباراة الذهاب في كامب نو، التى انتهت بالتعادل 1-1 ضد منافسه الشرس.
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