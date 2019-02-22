رياضة | ترتيب سباق الحذاء الذهبي (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب سباق الحذاء الذهبي (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يتصدر ترتيب سباق الحذاء الذهبي، ويأتي خلفه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، ويحل ثالثًا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي. وفيما يلي نستعرض ترتيب المتنافسين في سباق الحذاء الذهبي :-

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