رياضة | حيرة في برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيرة في برشلونة قبل كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني، في حيرة كبيرة قبل خوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر له، يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وقال موقع "البلوجرانا"، أن فالفيردي سيكون أمام اختبار صعب نظراً للمباراة المعقدة التي تنتظره أمام إشبيلية يوم غد السبت المقبل في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري الاسباني.

وأكد الموقع الاسباني، أن فالفيردي يدرس إجراء العديد من التعديلات في تشكيلة برشلونة أمام إشبيلية لمنح الاساسيين الراحة قبل لقاء ريال مدريد وتفادي الإصابات قبل الكلاسيكو.

وأضاف الموقع، أن فالفيردي قد يعطي بعض اللاعبين في لقاء إشبيلية فرصة لتجنب الإرهاق البدني، كما أن هناك أزمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء على لينجليت وراكيتيتش وفيدال.