رياضة | مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تجديد عقد نجمه المتألق إيميرك لابورتي مع الفريق بعقد يستمر حتى 2025.

وكشف النادي الإنجليزي اليوم الجمعة، عن تمديد عقد المدافع الفرنسي المتألق حتى عام 2025.

ومن الجدير بالذكر ان لابورتي قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من أتليتك بلباو الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها المالية 57 مليون يورو.

وحمل لابورتي البالغ من العمر 24 عامًا قميص الـ"سكاي بلوز" في 36 مباراة منذ انضمامه في الصيف الماضي، وقدم أداءًا رائعًا.