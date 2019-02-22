رياضة | 4 أسماء مرشحة لخلافة أليجري في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسماء مرشحة لخلافة أليجري في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، لخسارة قاسية أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن مستقبل أليجري مع يوفنتوس أصبح غامضاً مؤكدةً أن رحيله عن اليوفي يعتبر أمرًا متوقعًا، حال الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس يفكر في التعاقد مع زين الدين زيدان، لكن النادي قد حدد بعض المدربين لقيادة الفريق حال رحيل أليجري.

وكشفت الصحيفة الإيطالية الأسماء المرشحة كالتالي؛ يورجن كلوب مدرب ليفربول، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، بجانب زيدان.