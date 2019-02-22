رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية والمقرر لها يوم غدٍ السبت في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.
واستبعد فالفيردي من قائمته الرسمية، ثلاثة لاعبين وهم المهاجم بواتينج والثنائي توديبو وسامبر، كما شهدت عودة المدافع الفرنسي أومتيتي بعد تعافيه الكامل من الإصابة.
وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: تير شتيجن، بينيا
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موريلو، ألبا، سيرجي روبرتو، أومتيتي
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، مالكوم، فيدال، ألينيا
خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي
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