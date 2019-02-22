رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 22-2-2019.. إيسكو يكتب نهايته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 22-2-2019.. إيسكو يكتب نهايته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمباراة مهمة أمام ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

وفي السياق نفسه بعد إنتهاء مباراة ليفانتي يستعد الملكي لخوض لقاء ناري أمام غريمه التقليدي برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*هربا من الدكة.. إيسكو يكتب النهاية مع مدريد

قرر فرانشيسكو إيسكو لاعب نادي ريال مدريد، الهرب من جحيم دكة البدلاء ويرحل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بحقا عن فرصة المشاركة في مكان أخر.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن إيسكو اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، وأخطر أنخيل سانشيز المدير الرياضي بهذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن إيسكو قرر الرحيل عن الريال دون الحديث عن إمكانية بقائة في حال رحيل عن سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني يرغب فى خوض تجربة جديدة بعيد عن ريال مدريد لعدم شعوره بالسعادة حالياً وعلى الأخص بسبب العلاقة المتوترة مع سانتياجو سولاري.

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة مهمة أمام ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

*الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبة راموس

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقَا رسميًا ضد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام أياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "جول" العالمية، أن اللاعب قد يواجه نفس العقوبة التي تعرض لها الفرنسي جيوفري كوندوبيا لاعب وسط فالنسيا.

وأعلن اليويفا اليوم، معاقبة "كوندوبيا" بحرمانه من المشاركة مع الخفافيش لثلاث مباريات في الدوري الأوروبي، بعدما تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة سلتيك الاسكتلندي.

ويذكر أنه قد تم اتهام راموس بتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اياكس الهولندي، حتى لا يشارك في لقاء العودة ويصبح سجله خاليًا من البطاقات الصفراء إذا تأهل فريقه للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة مهمة أمام ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

*ميسي وحقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

كشف لورنزو سانز الرئيس السابق لـ نادي ريال مدريد الإسباني، أن ليونيل ميسي وتييري هنري ولويس أراجونيس كانوا من الممكن أن يكونوا لاعبين داخل صفوف نادي ريال مدريد.

وقال سانز في تصريحات صحفية: "وكيل اعمال اسينسو الحالي هو من أحضر ميسي إلى إسبانيا ، هو أرجنتيني وصديق مقرب لـ عائلة اللاعب، واخبروه أسرة ميسي بأن يأخذ الطفل إلى إسبانيا".

وأضاف: "رد عليهم بانه لا يعرف إلى أين سيذهب ريال مدريد او برشلونة، كان رد عائلتي ميسي بأن ياخذه معه إلى حيث كان يريد الذهاب، تبين لاحقاً بأنه ذهب إلى برشلونة".

وبسؤواله عن هنري ؟ أجاب" "اقنعت هنري بالتوقيع مع ريال مدريد، وعندما اقتنع وكنا ذاهبين إلى مدريد في الطائرة جاء والد هنري وقال بأنه لايستطيع المغادرة وأن الأمر مخيف مع رئيس موناكو، اخبرته بأنه لا يقلق فأنا سوف أصلح كل شيء معه ولكن رفض".

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة مهمة أمام ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني

*مودريتش يغلق باب الرحيل عن مدريد

توصل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع إدارة النادي الملكي على تمديد عقد "الأنيق" خلال الفترة الأخيرة مع الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مودريتش لن يمانع تمديد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2021، مؤكدا على أن ريال مدريد سعى خلال الفترة الماضية لإنهاء كافة الشائعات حول مصير مودريتش مع الريال.

ويسعى ريال مدريد في المحافظة على هيكل الفريق وعدم التصحية بأي لاعب بعدما فقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم مؤخرا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويذكر أن مودريتش انضم إلى ريال مدريد في عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

*إشراك "المهمش" يحدد مسير سولاري مع مدريد

اجتمع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مع سولاري المدير الفني للفريق خلال الساعات الماضية لمناقشة بعض الأمور الهامة داخل الفريق.

وأوضحت تقارير إسبانية، أن رئيس النادي الملكي طلب من «سولاري»، العديد من الأمور، للنهوض بالفريق، وفي حال عدم تحقيقها سيكون مصيره مجهولًا مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن «بيريز» طلب من «سولاري» إشراك الثلاثي «إيسكو ومارسيلو وجاريث بيل»، بعدما خرجوا من حسابات المدير الفني الفترة الأخيرة.

وشدد الرئيس، على أن شرط مشاركة الثلاثة لاعبين يضمن تواجده مع الفريق، خاصة وأنهم من العناصر الأساسية للفريق.

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة مهمة أمام ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

*جلسة حاسمة لعودة نجم مدريد الغائب

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن التخطيط لاستعادة خاميس رودريجيز لاعب فريق نادي ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعرب نجم منتخب كولومبيا عن رغبته في العودة إلى ريال مدريد “في مدريد، أملك كل شيء، لدي منزل والناس التي تحبني. عليك أن تفكر في كل شيء”.

وذكرت الصحيفة، أنه تم تحديد جلسة بين ريال مدريد ووكيل اعمال اللاعب في13 مارس القادم، لمناقشو مستقبل اللاعب وإمكانية عودته إلى صفوف الفريق من جديد، وسيتم حسم الموعد وفقاً لنتيجة المباراة، ففي حال إقصاء البايرن، سيحدث الاجتماع نهاية الشهر، أما في حالة التأهل، سيتأجل حتى أبريل.

وشارك خاميس رودريجيز في مباراة بايرن ميونخ مساء الثلاثاء أمام ليفربول الإنجليزي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.