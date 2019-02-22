رياضة | الوحدة يمزق شباك أحد برباعية في ليلة إصابة عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يمزق شباك أحد برباعية في ليلة إصابة عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الوحدة فوزاً عريضاً على أحد بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت رباعية الوحدة في شباك أحد عن طريق كلاً من؛ الجبالي وماركوس جييرمي "هدفين" وأحمد عبده وذلك خلال الدقائق التالي؛ 29 و41 و74 و67.

وسجل هدف أحد الوحيد في اللقاء علي الأسمري بالدقيقة 60، وشهدت المباراة إصابة محمد عواد حارس الوحدة وخروجه في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا الفوز؛ يرفع فريق الوحدة رصيده للنقطة 34 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما يظل أحد بالمركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.