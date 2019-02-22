رياضة | بوتشيتينيو: هذه هي أهم مباراة في الموسم.. و"سون" مثال للجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينيو: هذه هي أهم مباراة في الموسم.. و"سون" مثال للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير إلى أن فريق بيرنلي في حالة جيدة، حيث أنهم لم يخسروا في 7 مباريات.

وقال بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي: "كما هو الحال دائمًا ، سنلعب امام فريقاً عدوانيًا للغاية ، سنحاول فرض اسلوبنا أمامهم، سيكون الأمر صعبًا، واجهناهم في الذهاب وقاتلنا من اجل الفوز، الان بيرنلي في حالة جيدة، نحن دائمًا نثق بانفسنا".

وأضاف: "ستلعبون امام تشيلسي ثم ارسنال ثم بروسيا دورتموند ، هل ستتغير العقلية ؟ بالنسبة لنا، أهم مباراة هي السبت ، بالنسبة لي، أهم مباراة هي مباراة بيرنلي ، إذا كنا قادرين على الفوز بالنقاط الثلاث، سنلعب المباراة ضد تشيلسي بطريقة مختلفة، أعتقد أنه من المهم جدًا الفوز".

وواصل: "لا تفكر في تشيلسي أو آرسنال أو دورتموند، الأمر يتعلق فقط بالتركيز على بيرنلي لأنه سيكون خصمًا صعباً ، يجب علينا التركيز أمام بيرنلي ، بعد مباراة بيرنلي سنفكر بمباراة تشيلسي، لا يمكننا التفكير ب5 مباريات في وقت واحد لاننا لي النهاية لا نستطيع التركيز أن فكرنا هكذا".

وواصل: "يجب علينا الفوز امام بيرنلي، اذا كنا نريد الفوز فيجب علينا التفكير في مباراة بيرنلي فقط وبعد أن تنته نفكر في المباريات القادمة، يجب علينا أن نكون مركزين ونلعب بعقلية قوية".