رياضة | بوتشيتينيو يكشف عن موعد عودة هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينيو يكشف عن موعد عودة هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "كان من المتوقع ان يعود قبل مارس، هل عاد قبل الموعد المحدد ؟ لا، إنه ليس متقدمًا عن الموعد المحدد ، لكن الجميع يعرف أن هاري كين قوي، إنه يريد أن يكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن، لقد بذل كل ما في وسعه لمحاولة الشفاء، لقد عانى من اصابة قوية والتشافي منها صعب".
وواصل: "عندما يعود اللاعب المصاب لا يمكنك الدفع به كثيرًا، يجب عليك توخي الحذر، نحن سعداء جداً لأنه في العشر الايام الاخيرة كان رائعاً، وعاد إلى التدريب مرة أخرى، ويمكن أن يكون متاحاً مرة أخرى، سيكون تأثيرًا له كبيرًا على الجميع".
وبسؤواله.. هل هاري كين يشعر أنه مستعد للبدء ؟ أجاب بوتشيتينو: "نعم ، لكنني لا أهتم إذا كان يشعر أنه مستعد أو يريد اللعب أم لا ، مثل اي لاعب آخر. سأقرر مع طاقم التدريب الخاص بي، مع الطبيب والموظفين الطبيين ، إذا سألت عنه قبل 10 أيام كان مستعدًا للعب، انا اتحمل مسؤولية كل شيء يحصل في الفريق".
واختتم في هذا السياق عن لاعبه ديلي الي قائلاً: "إنه يتحسن بشكل ايجابي ، لكن اصابته قوية ، انه في الجزء الأخير من شفاءه ولكن سنرى في أقرب وقت ممكن إذا كان يمكن أن يكون متاحا للمشاركة مع الفريق".
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