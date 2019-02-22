رياضة | بوتشيتينيو يكشف عن موعد عودة هاري كين

تحدث المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حالة نجمه العملاق هاري كين.

وقال بوتشيتيتنيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي: "إنه في حالة جيدة، جيدة جدًا، أعتقد أننا بحاجة إلى تقييمه في جلسة تدريبية أخرى ومن ثم اتخاذ قرار، لكن أعتقد أنه بخير، أنا سعيد به وربما سيكون متاحًا ليكون جزءًا من الفريق يوم السبت".

وأضاف: "كان من المتوقع ان يعود قبل مارس، هل عاد قبل الموعد المحدد ؟ لا، إنه ليس متقدمًا عن الموعد المحدد ، لكن الجميع يعرف أن هاري كين قوي، إنه يريد أن يكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن، لقد بذل كل ما في وسعه لمحاولة الشفاء، لقد عانى من اصابة قوية والتشافي منها صعب".

وواصل: "عندما يعود اللاعب المصاب لا يمكنك الدفع به كثيرًا، يجب عليك توخي الحذر، نحن سعداء جداً لأنه في العشر الايام الاخيرة كان رائعاً، وعاد إلى التدريب مرة أخرى، ويمكن أن يكون متاحاً مرة أخرى، سيكون تأثيرًا له كبيرًا على الجميع".