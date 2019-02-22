رياضة | المنيا يصعد لنهائي دوري المنطقة بالفوز على شباب سمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يصعد لنهائي دوري المنطقة بالفوز على شباب سمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق المنيا مواليد 97 فوزا غاليًا، على نظيره فريق مركز شباب سمالوط، بهدف نظيف، في مباراة نصف النهائي بدوري المنطقة لكرة القدم.

وتمكن لاعبو المنيا في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بالمنيا الجديدة، من السيطرة على المباراة خاصة في الشوط الثاني، إلى أن تمكن اللاعب كريم حسن من إحراز هدفًا في الدقيقة 53 ، وأضاع لاعبي فريق المنيا عدة فرص كانت من كفيلة بخروج اللقاء بأكثر من هدف.

بذلك الفوز يواجه لاعبو المنيا الفريق الفائز من مباراة ناصر ملوي وبني مزار المقرر اقامتها الأثنين المقبل ، بينما ضمن فريق المنيا الصعود لدوري القطاعات.

وحرص أحمد عمر نائب رئيس النادي المنياوي، ومحمود السبيعي "أمين الصندوق" ومدير قطاع الناشئين ياسر عبد الوهاب، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين.

يقود فريق المنيا 97 كل من: محمد رؤوف ومحمد خيري، مدربين، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، ود. محمد علي طبيب، وسامر سيد مدير مالي وإداري.