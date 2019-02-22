اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر (بث مباشر) في الدوري الاسباني (Bein Sport)

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تتجه الأنظار في الخامسة والربع مساء يوم غد السبت إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث القمة المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني بين إشبيلية وبرشلونة، في الجولة الخامسة والعشرين من الليجا الإسبانية.

وستكون مباراة برشلونة واشبيلية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ستكون قمة مرتقبة بكل المقاييس، كون البرسا متصدر الليجا لا ينوي التفريط بفارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

إشبيلية يستهدف الفوز الحتمي بهدف تأمين مركزه الرابع من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس الذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة. كما سيسعى النادي الأندلسي للثأر من نظيره الكتالوني الذي أزاحه من الكأس بهزيمة قاسية.

مباراة برشلونة واشبيلية مباشر على beIN HD3 يوم السبت في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

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