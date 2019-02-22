شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تؤخر وصول بترو أتليتكو لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجبرت ظروف تأخر الإقلاع من مطار لواندا، فريق بترو أتليتكو الأنجولي، على تأجيل موعد وصول الفريق إلى العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بترو أتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في أول جولة، ثم تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية.