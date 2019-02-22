العقوبات الأوروبية تهدد برشلونة أمام ليون

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا، اليوم الجمعة، حول مباراة برشلونة وليون، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يويفا سيصدر إجراءً تأديبيًا ضد برشلونة، بسبب إشعال مجموعة من جماهيره تدعى "Boixos Nois"، للألعاب النارية خلال المباراة.

وسيصدر قرار الاتحاد الأوروبي، بموجب المادة (16-2) من القانون التأديبي، والتي تنص على أن الأندية مسؤولة عن سلوك جماهيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا، قد يتعرض لعقوبة مالية، بالإضافة إلى تحذير، أو غلق جزئي لملعب كامب نو في مباراة الإياب.

واستبعدت "سبورت" أن يتعرض النادي الكتالوني لعقوبة مشددة، بخوض الإياب أمام ليون محرومًا من جماهيره.

يذكر أن مباراة الذهاب على ملعب النادي الفرنسي، انتهت بالتعادل السلبي.