شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتقليص الأجانب الموسم القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) ، أحمد الداموك (جدة)

أكدت مصادر "الخليج 365" بأن هناك أندية تعمل للضغط على الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقليص عدد الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل دراسة القرار ومعرفة إيجابياته وسلبياته، وأضافت المصادر أن إدارة نادي النصر أجلت الرد على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي طالب فيه الأندية الرفع بمرئياتها حول عدد الأجانب الحاليين المشاركين في الدوري، وطلبت توضيحا تفصيليا من الاتحاد تطلب فيه معرفة الأهداف والمرئيات التي استند عليها الاتحاد السعودي في توجهه نحو تخفيض عدد الأجانب في الموسم القادم، سواء كانت الأهداف مالية أو فنية من أجل الرد عليها بشكل تفصيلي، وأضاف المصدر، بأن الإدارة ترى أن الخطاب غير واضح الأهداف وبذلك لا يمكن الرد عليه، خصوصا وأن إقرار عدد 8 أجانب للأندية المحترفة لم يكمل الموسم الواحد حتى الآن، ولم تتضح نتائجه بشكل كامل حتى هذه اللحظة. وأكدت المصادر نفسها، أن تكتل الأندية يأتي لتقليص عدد الأجانب، قبل دراسة سلبيات القرار وإيجابياته، خاصة وأن غالبية الأندية مرتبطة بعقود طويلة المدى مع عدد من اللاعبين الأجانب المشاركين حاليا في الدوري السعودي للمحترفين، معتبرة أن أي قرار غير مدروس في هذا الاتجاه قد يتسبب في لخبطة أوراق الأندية السعودية ، وختم المصدر حديثه، باحتفاظ نادي النصر بحقه في الرد حتى يتم إيضاح الأهداف والمرئيات التي بني عليها هذا الخطاب بشكل واضح.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث الرسمي ومدير مركز الأمير عبدالله بن فيصل الإعلامي بالنادي الأهلي سالم الأحمدي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان له موقف وقرار في مقترح وتوصيات الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال عدد اللاعبين الأجانب للموسم الكروي المقبل 2019-2020م، مشيرا إلى أن الإدارة الأهلاوية أبدت رأيها بكل وضوح في موضوع تقليص عدد اللاعبين الأجانب، إذ كان موقف الأهلي واضحاً خلال ردها على خطاب الاتحاد السعودي بخطاب مماثل بتاريخ التاسع من فبراير الجاري باستمرار التجربة والبدء في تقليصها تدريجياً على مدار ثلاث سنوات من ثمانية ثم سبعة حتى يتقلص العدد فيكون ستة لاعبين غير سعوديين كحد أدنى في السنة الأخيرة. ويأتي ذلك الإيضاح من قبل مجلس إدارة النادي ضمن إطار صوت الأهلي الدائم والقوي والمؤثر في الوسط الرياضي وحتى لا يعتقد البعض بأن جدار الأهلي قصير وليس لديه رجالات، فرجالات الأهلي لها كلمتها وتبدي رأيها وتؤثر في كل محفل وفي كل قرار.