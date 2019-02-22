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شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يطلق مسابقة تذاكر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو عبر صفحته بالفيس بوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطلق موقع "الخليج 365"، مسابقة للحصول على تذاكر مجانية لمواجهة الزمالك المنتظرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، والمقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب "برج العرب" فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي يحتل صدارتها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط ويليه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط ويحتل الزمالك المركز الرابع بنقطة وحيدة.
وللمشاركة فى المسابقة برجاء الدخول على الحساب الخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على هذا الرابط
تذكرة المباراة
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