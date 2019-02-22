رامبو فى البلدية

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جدة - عمرو شويل توصل مسئولي بلدية المحلة لاتفاق نهائي مع نبيل محمود "رامبو" نجم الزمالك والمدير الفني السابق لكفر الشيخ وذلك لقيادة الفريق في دوري القسم الثاني خلفا لاحمد العجوز الذي تقدم بإستقالته بعد التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون اهداف في المباراة التي اقيمت عصر الامس بإستاد بلدية المحلة .

ويبدأ نبيل محمود مشواره مع البلدية بداية من الغد أستعدادا لمباراة كفر الشيخ والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد بلدية المحلة .

يذكر ان بلدية المحلة يحتل المركز الخامس بالمجموعة الثالثة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن طنطا متصدر المجموعة .