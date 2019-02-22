شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 خروج اليوفى من دورى الأبطال يقرب زيدان من تدريب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ يوفنتنوس استعداداته اليوم الجمعة لملاقاة بولونيا بعد غد الأحد فى الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى، بعد الخسارة المؤلمة أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى أول أمس الأربعاء 2-0 فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

زيدان يقترب من تدريب يوفنتوس



كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى السابق لريال مدريد، ينتظر أن يتم تعيينه كمدرب لليوفى عقب نهاية الموسم، فى حال الإقصاء أمام أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بهدفين.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الأإيطالية أن زيدان على رأس 3 مرشحين لخلافة ماسيمو اليجرى فى الموسم المقبل فى حال عدم التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كلا من ديدييه ديشامب المدير الفنى الحالى للمنتخب الفرنسى، وبيب جواريدولا مدرب مانشستر سيتى.



الثلاثة المرشحين

يوفنتوس يعيد ذكرى هدف مهاجمه الشاب قبل مواجهة بولونيا



يحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا بعد غد الأحد فى الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى، فى ظل سعى اليوفى لمواصلة انتصاراته فى الكالتشيو والهيمنة على الصدارة.

وأعاد يوفنتوس للأذهان ذكرى هدف مهاجمه الشاب مويس كين فى مرمى بولونيا فى مايو من عام 2017، حيث كان أول هدف يسجله لاعب من مواليد الألفية الجديدة فى تاريخ الدوريات الخمس الكيرى.