شكرا لقرائتكم بعد إقالة فاسيلييف.. الروسي بيتروف مديراً عاماً لموناكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة تعيين الروسي أوليغ بيتروف مديرا عاما للنادي. وجاء تعيين بيتروف بعد إقالة نائب الرئيس فاديم فاسيلييف الأسبوع الماضي، وبيتروف من الشخصيات المعروفة في صناعة البوتاس العالمية حيث كان رئيسا للمبيعات في شركة أورالكالي، واحدة من أكبر شركات العالم لمغذيات المحاصيل، حتى 2015. وكانت هذه الشركة مملوكة سابقا لرجل الأعمال دميتري ريبولوفليف المالك الحالي لنادي موناكو.

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