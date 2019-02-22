نبيل محمود مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا للعجوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولي بلدية المحلة لاتفاق نهائي مع نبيل محمود نجم الزمالك والمدير الفني السابق لكفر الشيخ وذلك لقيادة الفريق في دوري القسم الثاني خلفا لاحمد العجوز الذي تقدم بإستقالته بعد التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون أهداف في المباراة التي اقيمت عصر أمس باستاد بلدية المحلة .
ويبدأ نبيل محمود مشواره مع البلدية بداية من الغد استعدادا لمباراة كفر الشيخ والمقرر لها الخميس المقبل باستاد بلدية المحلة .
يذكر ان بلدية المحلة يحتل المركز الخامس بالمجموعة الثالثة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن طنطا متصدر المجموعة .
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