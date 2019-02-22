شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم أيمن حفنى "صُداع" جروس فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

شارك أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك مع الفريق الأبيض هذا الموسم فى 6 مباريات بمعدل 198 دقيقة، من بينهم ثلاث مباريات فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى البطولة العربية.. أحرز هدفا وصنع هدفين.

مشاركات حفنى مع الزمالك هذا الموسم

جاءت مشاركات حفنى أمام بتروجت لمدة 69 دقيقة فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز ثم أمام النجوم فى الجولة 21 من المسابقة لمدة 20 دقيقة وأحرز خلالها هدفا ثم أمام إنبى لمدة 23 دقيقة فى الجولة الـ22 أما فى كأس مصر فقد شارك فى 13 دفيقة أمام سمنود فى دور الـ32 من المسابقة ثم أمام الإنتاج الحربي لمدة 45 دقيقة تسبب خلالهم فى هدفين الأبيض فيما شارك أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية لمدة 28 دقيقة.

أيمن حفنى صُداع فى رأس "جروس" بالزمالك

وبات أيمن حفنى بمثابة صُداعا فى رأس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بعد الانتقادات التى تعرض لها من إدارة النادى الأبيض وجانبا من الجماهير البيضاء بأن معدل مشاركات اللاعب لا تتناسب مع إمكانياته، بخلاف إن مستوى ثلاثى الخط الأمامى تذبذب مستواهم فى الفترة الأخيرة ما جعل إدارة النادى الأبيض تستفسر من جروس حول أسباب عدم منح الفرصة لحفنى خاصة بعد التعادل الأخير مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

حفنى مرشح للعودة للظهور أمام بترو أتلتيكو

ودخل حفنى حسابات جروس للاستعانة به كأحد الأوراق الرابحة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى حيث قد يشركه بشكل أساسى أو يدفع به كبديلا وفقا لسير أحداث المباراة وسيحسم جروس تلك المسألة وفقا لمستوى لاعبى الخط الأمامى فى التدريبات الختامية التى ستقام على ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق مساء السبت، قبل المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض بنظيره الأنجولى فى التاسعة من مساء الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.