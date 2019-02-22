شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. أزمة بذور تهدد استاد القاهرة قبل كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه استاد القاهرة أزمة كبيرة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بسبب عدم الجاهزية الكاملة لاسباب مرتبطة بأرضية الملعب. لمتابعة التفاصيل من هنا..

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