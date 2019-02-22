شكرا لقرائتكم خبر عن ميت عقبة تهزم صيد المحلة بثلاثية والاعلاميين يسحق المؤسسة فى الدورى النسائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت عصر اليوم مباريات الأسبوع الثالث عشر من دورى الكرة النسائية حيث أقيمت خمس مباريات أسفرت عن فوز الإعلاميين على المؤسسة العمالية بأربعة أهداف مقابل هدف و فوز الطيران على الترام بهدف دون رد كما فاز ميت عقبة على صيد المحلة بثلاثية نظيفة.

وأسفرت باقى نتائج دورى الكرة النسائية عن تعادل سلبى بين المعادى و الأميرية و تعادل إيجابى بهدف لكل فريق بين المصرى القاهرى و كفر سعد.

مباراة كرة نسائية

دورى الكرة النسائية

دورى الكرة النسائية

دورى الكرة النسائية