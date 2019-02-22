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ميت عقبة تهزم صيد المحلة بثلاثية والاعلاميين يسحق المؤسسة فى الدورى النسائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت عصر اليوم مباريات الأسبوع الثالث عشر من دورى الكرة النسائية حيث أقيمت خمس مباريات أسفرت عن فوز الإعلاميين على المؤسسة العمالية بأربعة أهداف مقابل هدف و فوز الطيران على الترام بهدف دون رد كما فاز ميت عقبة على صيد المحلة بثلاثية نظيفة.

وأسفرت باقى نتائج دورى الكرة النسائية عن تعادل سلبى بين المعادى و الأميرية و تعادل إيجابى بهدف لكل فريق بين المصرى القاهرى و كفر سعد.

 

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مباراة كرة نسائية

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دورى الكرة النسائية

 

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دورى الكرة النسائية

 

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دورى الكرة النسائية

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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