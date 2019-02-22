المصري يخطف فوزًا صعبًا أمام النجوم ويصعد للمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا أمام نظيره النجوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري.

وسجل المحترف الفلسطيني في صفوف المصري محمد صالح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 قبل أن يُهدر محمود فتح الله ركلة جزاء للنجوم بالدقيقة 86 كاد أن يتعادل بها لفريقه ولكن تصدى لها أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي.

وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى النقطة 32 ليصعد للمركز السادس بجدول ترتيب الدروي، بينما توقف رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز السادس عشر.