نانت يُمدد مهلة تسديد كارديف للدفعة الأولى من قيمة سالا

منح نادي نانت الفرنسي نظيره الويلزي “كارديف سيتي” مهلة جديدة من أجل تسديد الدفعة الأولى من قيمة اللاعب الأرجنتيني “إيمليانو سالا” الذي توفى الشهر الماضي في حادث سقوط الطائرة فوق بحر المانش.

وسقطت طائرة سالا بعد حوالي ثلاث ساعات فقط من تسجيل إدارة نادي كارديف لانتقاله إلى صفوف الفريق نظير 15 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الشتوي 2019.

وبحسب البيانات الموقع عليها بشكل رسمي في سجلات الفيفا، فإن كارديف بات مُلزمًا أمام الفيفا بتسديد قيمة سالا رغم أنه لم يلعب أي مباراة أو حتى خاض تدريب واحد مع الفريق.

وكان من المقرر أن يسدد كارديف سيتي (الملقب ببلوبيردز) الدفعة الأولى من قيمة انتقال سالا يوم 20 فبراير الجاري، أي بعد 4 أيام فقط من العثور على جثة سالا في قاع البحر.

لكن إدارة نانت قررت تأجيل موعد تسديد الدفعة الأولى حتى يوم 27 فبراير، حسب ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الجمعة.

ولا يزال طيار الطائرة المنكوبة “ديفيد إبوتسون” مفقود في القناة الإنجليزية منذ يوم 21 يناير، ولم يكن لجثته أي أثر جوار حطام الطائرة كما حدث مع جثة سالا، الأمر الذي دفع الصحف البريطانية نحو التساؤل حول إذا ما كانت جريمة قتل مدبرة وليست مجرد حادثة.وكيل اعمال سالا مكاي (صور: the sun)

ووصلت إلى نادي كارديف سيتي رسالة رسمية من جانب نادي نانت يوم 5 فبراير الماضي، يُطالب فيها هذا الأخير بتسديد أول قسط من الأقساط الثلاثة من قيمة سالا.

وقال كارديف أنه أحجم عن الدفع بينما كان يسعى للحصول على توضيح بشأن تفاصيل الحادث، ولهذا يريد الانتظار حتى تكتمل التحقيقات.

وفي سياق متصل، يُطالب الفريق الأسبق لسالا (بوردو الفرنسي) بالحصول على مبلغ 50٪ من رسوم صفقة انتقال اللاعب إلى كارديف، وفقًا لبند في العقد الذي وقعه اللاعب عند انضمامه من بوردو إلى نانت عام 2015.

وإذا لم يلتزم كارديف بالموعد النهائي لتسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، سيقوم نانت بإحالة النزاع إلى الفيفا، ويمكن النظر في ذلك من قبل غرفة حل النزاعات DRC، وهي الهيئة التي تحكم بين الأندية وبعضها البعض أو بين الأندية واللاعبين، عندما يكونون على خلاف ما.

ويرأس هيئة حل النزاعات DRC، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (جيف طومسون).

وقال نانت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي “العملية تتقدم بشكل طبيعي، نحن لم نتصل بعد بالفيفا، لكن إذا واجهنا صعوبة في إيجاد حل، يمكن أن تذهب القضية في النهاية إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان”.