جاتوزو يعلن تشكيل ميلان أمام إمبولي

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أعلن جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة إمبولي، في اللقاء الذي سيقام في الثامنة ونصف مساءًا، علىستاد سنا سيرو، ضمن الجولة الــ25 من الدوري الإيطالي.
جاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمي : دوناروما
خط الدفاع : رومانيولي، أندريه كونتي، موساشيو، رودريجيز
خط الوسط : لوكاس باكيتا، باكايوكو، فرانك كيسييه
خط الهجوم : تشالهان أوغلو، بياتيك، كاستيليخو
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