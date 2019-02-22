جاتوزو يعلن تشكيل ميلان أمام إمبولي

ميلان الإيطالي

كتب : أحمد البادي

أعلن جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة إمبولي، في اللقاء الذي سيقام في الثامنة ونصف مساءًا، على

ستاد سنا سيرو، ضمن الجولة الــ25 من الدوري الإيطالي

جاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي : دوناروما

خط الدفاع : رومانيولي، أندريه كونتي، موساشيو، رودريجيز

خط الوسط : لوكاس باكيتا، باكايوكو، فرانك كيسييه

خط الهجوم : تشالهان أوغلو، بياتيك، كاستيليخو