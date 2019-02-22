المصري يخطف فوزًا صعبًا على النجوم ويصعد للمركز السادس

فريق المصري البورسعيدي كتب- صبري حافظ: حقق فريق المصري فوزا مهما على النجوم بهدف نظيف بستاد الجيش الثالث بالسويس في الجولة 23 للدوري الممتاز. سجل الهدف محمد صالح في الدقيقة 71 وأهدر محمود فتح الله لاعب النجوم ضربة جزاء في الدقيقة 86. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 32 وصعد إلى المركز السادس وتجمد رصيد النجوم 21 نقطة في المركز السابع عشر وتأزم موقفه بجدول الدوري الممتاز.

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