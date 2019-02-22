محمود متولي: تعاهدنا من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي

محمود متولي قائد الإسماعيلي كتبت: نورهان فضل كشف محمود متولى قائد فريق الإسماعيلى الأول لكرة القدم على تعهد اللاعبين لإعادة الفريق لسابق عهده وأنه لا يقبل بأى شىء غير الانتصار. جاء ذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور المدير الفنى للدراويش سيدومير يانيفسكى قبل مباراة الفريق أمام شباب قسنطينة الجزائرى المحدد لها غدا فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. المحدد لها غدا فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. وأضاف: "عودتنا للبطولة شىء إيجابية للغاية ويمنحنا دافع كبير للانتصار فى المباريات المقبلة واعادة احياء فرصنا فى التأهل عن تلك المجموعة". واستكمل: "نتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل التخلص من الضغوط التى تؤثر سلبا على النتائج". واتبع مدافع الإسماعيلى :"سنبذل قصارى جهدنا من أجل إحباط نقاط القوة لدى الفريق الجزائرى مع استغلال نقاط ضعفه للتسجيل بشباكه". وأختتم حديثه قائلا :"اللعب خارج الإسماعيلية أمر سلبي بكل تأكيد بجانب غياب جماهيرنا الا أننا سنقاتل فى المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية واسعادهم أمام الشاشات والشوارع".

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