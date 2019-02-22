يد الزمالك يهزم هليوبوليس ويواصل تصدر دوري المحترفين

فريق الزمالك لكرة اليد (أرشيفية) كتب - مصطفى جويلي فاز فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 30 - 21 في المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة النهائيات جمعتهما اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة النهائياتبدوري المحترفين والتي أقيمت على صالة نادى هليوبوليس بمدينة الشروق. وبهذا الفوز فقد ارتفع رصيد كوماندوز يد الزمالك إلى ١٩ نقطة في صدارة الدوري.

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