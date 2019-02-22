أشبال المنيا يفوز شباب سمالوط بهدف نظيف

صورة لفريق اشبال المنيا

المنيا : أشرف كمال

حقق فريق المنيا مواليد 97 فوزًا غاليًا، اليوم الجمعة، على فريق مركز شباب سمالوط بهدف نظيف، في مباراة نصف النهائي بدوري المنطقة هذا الموسم.

وتمكن لاعبو المنيا ، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بالمنيا الجديدة، من السيطرة على المباراة خاصة في الشوط الثاني، إلى أن

تمكن اللاعب كريم حسن، من إحراز هدفًا في الدقيقة 53 ، ويُضيع بعدها فريق المنيا عدة فرص، كانت من الممكن أن ترفع النتيجة لأكثر من هدفين.

بذلك الفوز يواجه لاعبو المنيا الفريق الفائز من مباراة ناصر ملوي

وبني مزار، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، بينما ضمن فريق المنيا الصعود لدوري القطاعات، وحرص المستشار أحمد عمر، نائب رئيس النادي، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق، ومدير قطاع الناشئين، ياسر عبدالوهاب، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الفريق.

يقود فريق المنيا 97 كل من: محمد رؤوف ومحمد خيري، مدربين، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، ود. محمد علي طبيب، وسامر سيد مديرًا ماليًّا وإداريًّا.