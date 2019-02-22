أكد سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على سعادته بعد إلقاء السير إلكس فيرجسون محاضرة للاعبي المانيو قبل مباراة الأحد المرتقبة أمام ليفربول.
وقاد السير أليكس فيرجسون أحد أساطير مانشستر يونايتد الفريق للحصول على بطولة الدوري الإنجليزي 13 مرة، الأمر الذييطمح سولشاير أن يكون دفعة قوية للفوز على ليفربول في المباراة المرتقبة بينهم.
ومن جانبه يأمل سولشاير عودة ثنائي الفريق المصاب أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد بعد إصابتهما في مباراة باريس سان
وتحدث مدرب مانشستر يونايتد عن بول بوجبا لاعب وسط الفريق قائلًا " قائد للفريق داخل الملعب وفي غرفة خلع الملابس".
وتابع " كانت قناعتي أن أجعله يقدم أفضل ما لديه داخل الملعب فهو لاعب رائع منذ أن رأيته صغيرًا".
واختتم "مباراة ليفربول صعبة للغاية لكننا نعرف جيدًا التعامل مع المباريات المهمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد: سعيد باجتماع فيرجسون مع اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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