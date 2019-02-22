رياضة | جوارديولا: هذا سبب فوزنا الكاسح على تشيلسي

وأضاف عن مركز بيرناردو سيلفا: "هو لاعب رقم 10 تقليدي، أي خلف المهاجم. يستطيع اللعب على الأطراف أيضًا، واللعب في خط الوسط الهجومي".

وواصل: "هل يستطيع ساني اللعب في وسط الملعب في مركز هجومي ؟ ليس جاهزًا للعب في العمق الآن، عليك أن تكون ممتازًا في التحكم بالمساحات، ربما يلعب في هذا النوع من المراكز في المستقبل".

وتابع: "لم نتدرب اليوم، لكن ما وصلني أن ستونز يتحسن شيئًا فشيئًا".

واستطرد: "تبريره لعدم قبوله نتيجة 6-0 ؟ لقد كانوا رائعين 'لاعبي مان سيتي' ، ومحترفين، وهم فخورون بذلك، وسيعطون المزيد، لم نتقبل الخسارة على ملعبنا بعد خسارة 2-0 في ستامفورد بريدج، لكن الأمور تسير هكذا".

وأكمل: "هل سيبدأ موريتش ؟ سنرى، علينا التفكير حول ذلك. هو لاعب مهم في وضعيته الحالية، وكان مهمًا لنا مع ليستر اثناء ركلات الترجيح. لقد كان ممتازًا، وهو لاعبٌ مهم".