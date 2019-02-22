رياضة | جوارديولا: هذا سبب فوزنا الكاسح على تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: هذا سبب فوزنا الكاسح على تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مشجع مان سيتي المصاب في ألمانيا، مشيرًا لأنهم علموا بذلك بعد يوم من المباراة، وأن هذا الخبر سيء. وأن دعاؤهم وأمنياتهم معه، وأنه يآمل أن يجد الشرطة الألمانية حلًا لهذه المشكلة، وأن يعود المشجع بصحة وعافية.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عن مواجهة تشيلسي: "أهمية الفوز الماضي بنتيجة 6-0 ضد تشيلسي لازلت سعيدًا بهذه النتيجة حتى اللحظة، لكن اليوم، أفضل أن تكون 0-0".
وأضاف عن مركز بيرناردو سيلفا: "هو لاعب رقم 10 تقليدي، أي خلف المهاجم. يستطيع اللعب على الأطراف أيضًا، واللعب في خط الوسط الهجومي".
وواصل: "هل يستطيع ساني اللعب في وسط الملعب في مركز هجومي ؟ ليس جاهزًا للعب في العمق الآن، عليك أن تكون ممتازًا في التحكم بالمساحات، ربما يلعب في هذا النوع من المراكز في المستقبل".
وتابع: "لم نتدرب اليوم، لكن ما وصلني أن ستونز يتحسن شيئًا فشيئًا".
واستطرد: "تبريره لعدم قبوله نتيجة 6-0 ؟ لقد كانوا رائعين 'لاعبي مان سيتي' ، ومحترفين، وهم فخورون بذلك، وسيعطون المزيد، لم نتقبل الخسارة على ملعبنا بعد خسارة 2-0 في ستامفورد بريدج، لكن الأمور تسير هكذا".
وأكمل: "هل سيبدأ موريتش ؟ سنرى، علينا التفكير حول ذلك. هو لاعب مهم في وضعيته الحالية، وكان مهمًا لنا مع ليستر اثناء ركلات الترجيح. لقد كان ممتازًا، وهو لاعبٌ مهم".
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