رياضة | أخيرًا.. إيسكو يعود للتدريبات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. إيسكو يعود للتدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة إيسكو نجم ريال مدريد لتدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة ليفانتي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إيسكو شارك في جزء من المران الجماعي مع زملائه وباتت عودته قريبة للغاية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كافة اللاعبين شاركوا في المران الجماعي ماعدا المصاب ماركوس يورنتي الذي واصل عملية التعافي في صالة الألعاب الرياضية للنادي الملكي.

وسيخوض الريال مرانه الأخير غدًا السبت قبل السفر إلى مدينة فالنسيا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.